CAMPODARSEGO - Lo sport è la sua linfa vitale, la lettura la sua passione, il cinema il sogno che sta cercando di realizzare e da pochi giorni ha debuttato come presentatrice. Tra tutto questo eccola salire in passerella per la prima volta in un concorso di bellezza e conquistare il terzo posto assoluto alla finale nazionale dell'ultima edizione di Miss Mondo Italia. Fortuna dei principianti? No assolutamente perché Martina Ballardini, ventitreenne di Campodarsego, è giovane, ma con le idee molto chiare come pure la determinazione. «L'ho imparata attraverso le arti marziali, in particolare la kick boxe che pratico da cinque anni. Ho affrontato anche competizioni nazionali (con la Impera Academy di San Giorgio delle Pertiche). La svolgo ancora anche se non più a livello agonistico. Lo sport mi ha dato disciplina e costanza. Ho cominciato ad andare in bici con mio papà, faccio palestra ed equitazione per passione. Sono arrivata anche al salto ad ostacoli fino all'altezza di un metro. Fare sport è fondamentale».

Martina ha una sorella di sei anni più grande di lei. Oltre ai genitori, punto di riferimento è stata la nonna materna Lisetta mancata l'anno scorso. «Sono cresciuta con lei, ma fin da piccola ero una bimba molto autonoma». A Padova il diploma al liceo scientifico con bilinguismo Curiel ed ora l'università. Frequenta il secondo anno della facoltà di filosofia.

GLI HOBBY

«Nel tempo libero leggo, ora in particolare libri di poesia - si rivela - ma grazie ai libri alimento ed ho alimentato la mia fantasia. Amo il gruppo musicale dei Doors, sono affascinata dalla loro musica e scrittura». Una ragazza che raccontandosi così sembra molto distante dal mondo dei concorsi con sfilate, giurie, voti e classifiche. «Un settore che non conoscevo - confessa lei - Ho fatto per anni la modella per capelli, ma nulla di più. Poi Antonella Marcon, con la sua Academy che ringrazio moltissimo, mi ha notata e mi ha proposto di partecipare ad una selezione. Sono arrivata terza, conquistando poi un posto da semifinalista nazionale a Gallipoli, in Puglia, con 150 ragazze, terminando con il terzo posto nazionale. Sono molto contenta perché il risultato l'ho raggiunto con le mie forze e con il sostegno della famiglia. Il concorso mi ha premiata per il carattere». Facendole notare che non pochi considerano queste manifestazioni superate se non svilenti del ruolo della donna, Martina spiega: «Ho riflettuto prima di partecipare. Penso che quando questi eventi non sono esclusivamente estetici e quindi non abbandonano l'intelletto, sono esperienze utili da fare. Non li abolirei, devono essere innovativi come lo sono le donne. I concorsi se vogliono continuare devono avere questa evoluzione. Miss Mondo Italia è così. Accanto alla grande organizzazione ed accoglienza, alla sicurezza con i controlli con i tamponi, c'era certo la sfida, ma anche un clima di grande famiglia. La gara si è sviluppata attraverso numerose prove di talento, abbiamo dovuto scrivere anche un tema, alla prova di recitazione ho portato il quinto Canto della Divina Commedia, quello con Paolo e Francesca».

Domenica scorsa a Venezia si è cimentata come presentatrice della prima tappa del 2022 di Miss Mondo Italia in Veneto. «Bellissimo, permette di interagire con il pubblico». Determinata, testarda e solare, così Martina dice dicono di lei in molti. Ama anche viaggiare e sta studiando per realizzare il sogno del grande schermo, anche questo arrivato senza calcoli. «A Padova per caso ho fatto la comparsa per il film L'alligatore di Daniele Vicari. Si è aperto un mondo e mi sono iscritta alla scuola Studio Cinema International a Roma e Verona. I riscontri sono positivi, sono stata due mesi a Roma con una borsa di studio con Gabriele Muccino. Non possono dire ancora per che generi mi sento più adatta, è un percorso che sto facendo. Termino a giugno». Chissà, dalla passerella al red carpet, la strada, a volte, non è poi così lontana.