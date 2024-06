VIGONZA (PADOVA) - I sogni e i progetti di Alexandru spezzati per sempre dalla leucemia. Lunedì 3 giugno, a soli 20 anni, è morto Alexandru Petrov, studente universitario a Padova alla facoltà di Giurisprudenza, nel corso di laurea in Diritto e Tecnologia. Uno studente impegnato, studioso diligente e scrupoloso, con mille passioni e interessi. Purtroppo la malattia si è messa di traverso e dopo 4 anni di cure, terapie e speranze, Alexandru si è dovuto arrendere, non senza aver combattuto e lottato con grinta e tanta fiducia.

Alexandru Petrov, la scoperta della malattia nel 2020

Un dolore indescrivibile e lacerante per la mamma Tatiana, il papà Serghei ed il fratello Andrei. Ma anche per tutti i parenti, cugini, amici, e per la comunità di Cadoneghe dove la famiglia viveva dal 2006. Alexandru era nato a Padova e tutta la sua famiglia ha ottenuto la cittadinanza italiana. «Sono distrutta, con il cuore a pezzi – dice mamma Tatiana -. Sono ore di grande dolore e sono incredula: la sua mancanza resterà un grande vuoto per tutta la mia vita. Abbiamo scoperto la malattia di Alexandru nel 2020 il mondo ci è crollato addosso. Abbiamo fatto di tutto e abbiamo sempre avuto tanta speranza e fiducia. Mio figlio aveva moltissime passioni e amava la vita». Dopo la maturità all’istituto tecnico commerciale “Einaudi” a Padova, Alexandru si era iscritto all’Università.

La mamma: « Voleva aiutare le persone »

«Aveva scelto quel corso di laurea perché gli piaceva e voleva essere utile alla società e aiutare le persone – dice ancora la mamma -. Era appassionato di musica e danza: da bambino aveva imparato a suonare il pianoforte e aveva frequentato corsi di danza classica. Ma gli piaceva anche lo sport, in particolare il basket. È davvero un momento difficile e troppo doloroso». Nel suo profilo Instagram, Alexandru si era descritto con queste parole: “la felicità non è una destinazione, ma il viaggio”. L’ultimo saluto ad Alexandru sarà celebrato sabato 8 giugno alle 9.30 nella chiesa Ortodossa di via Tunisi a Padova.