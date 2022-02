Martina Ballardi, terza a Miss Mondo Italia sogna di entrare nel mondo del cinema

CAMPODARSEGO - Lo sport è la sua linfa vitale, la lettura la sua passione, il cinema il sogno che sta cercando di realizzare e da pochi giorni ha debuttato come presentatrice. Tra tutto questo eccola salire in passerella per la prima volta in un concorso di bellezza e conquistare il terzo posto assoluto alla finale nazionale dell'ultima edizione di Miss Mondo Italia. Fortuna dei principianti? No assolutamente perché Martina Ballardini, ventitreenne di Campodarsego, è giovane, ma con le idee molto chiare come pure la determinazione.