PADOVA - L'istituto Valle di via Minio è in costante crescita, il prossimo anno scolastico vedrà infatti ben 51 classi suddivise nei vari indirizzi che offre la scuola: liceo Artistico Grafica; liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale; tecnico Grafica e Comunicazione; tecnico Economico Turismo e il professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo - Fotografia. Attualmente è frequentato da 850 studenti nella sede dell'Arcella e da 250 nella sede distaccata di via Cavallotti, il corpo docenti è composto da 150 insegnanti.

Il preside del Valle: « L'edificio presenta criticità »

«Abbiamo investito moltissimo, grazie a fondi del Pnrr e partecipando a bandi come quelli della Fondazione Cariparo, per offrire ai ragazzi un ambiente accogliente e dotato di strumentazione avanzata - spiega il dirigente Gabriele Donola - anche se l'edificio di proprietà dei Rogazionisti presenta delle criticità: i servizi igienici che risalgono al 1969, le infiltrazioni presenti in alcuni punti della struttura, ad esempio nell'aula innovazione, e l'impianto elettrico che presenta qualche pecca». Donola spiega che la sistemazione ha visto una razionalizzazione del parcheggio e un percorso dedicato agli studenti dal cancello all'ingresso, in fase di predisposizione, per migliorare la sicurezza. «Con i fondi europei è stata cablata tutta la scuola, abbiamo dieci laboratori quasi tutti in ambiente Mac e uno in Windows, una cabina audio dove i ragazzi lavorano a montaggio, produzione e realizzano podcast e un analogo laboratorio per i video - continua il dirigente - non manca lo studio di posa per chi studia fotografia. Tra gli strumenti stampanti in 3D e un laboratorio per la tecnologia 4D e formazione docenti. A scuola insegnano professionisti dei vari settori. Inoltre è stato realizzato anche creato il laboratorio di scienze - chimica - fisica, che prima non esisteva».

Le possibilità

Resta irrisolto il nodo della sede che per ora, resta in affitto dai Rogazionisti ma, come afferma il dirigente, ci sarebbe la possibilità di acquisire la porzione di edificio occupata dal Valle e procedere poi all'ampliamento necessario ad ospitare un numero sempre crescente di studenti attratti dalle nuove tecnologie. Un progetto che è al vaglio anche della Provincia, da cui dipende l'istituto superiore. Lo stesso vicepresidente della Provincia, Luigi Bisato, ha infatti parlato di colloqui con i Rogazionisti per valutare la possibilità di intervenire grazie al Superbonus 110% dedicato alle onlus, un'operazione però eseguita con una formula economica che alla fine porti l'istituto ad essere proprietà della Provincia.

Il murale

Ieri mattina al Valle è stato inaugurato anche il nuovo murale "Visioni di PAce" realizzato dall'artista C0110 che spiega: «La ragazza rappresenta la pace e ci sono degli origami, colombe, che escono dal disegno per entrare nella scuola ed evidenziarne la fragilità. La pace va protetta come ha fatto la Resistenza italiana, la pace è la regola e va difesa». In serata gli studenti del Valle sono stati protagonisti al Secret Garden, il parcheggio di Porte Contarine, dove è stato proiettato il docufilm da loro realizzato sulle metamorfosi urbane e le esperienze artistiche di rigenerazione.