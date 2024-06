PADOVA - Su Enrico Berlinguer il buio scese alle 22.13 del 7 giugno 1984 a Padova. Giusto quarant’anni fa. Era stata una sera fredda e di nuvole basse, ogni tanto un lampo a illuminare il cielo. Poi la pioggia sempre più fitta. C’erano in Piazza della Frutta diecimila persone infreddolite sotto abiti estivi ad ascoltare il segretario del Partito Comunista che chiudeva la campagna elettorale per le Europee. Ritornava in quella piazza a dieci anni di distanza dal referendum sul divorzio. Berlinguer, 62 anni compiuti da pochi giorni, sale sul palco alle 21.30 con la sua giacca a quadrettini, il colletto della camicia sbottonato, la cravatta a pois slacciata e annodata storta. Come fa sempre quando parla, ogni tanto alza il piede destro e lo appoggia all’altezza del ginocchio destro, come un trampoliere, forse per riposarsi. Parla di fila per quaranta minuti e mentre sollecita “lo straordinario impegno di tutti i compagni” impallidisce. Aggiunge “Ma certo che…”, prova a ripeterlo non ce la fa, beve, tossisce, ha un conato di vomito. Dal grande schermo alle sue spalle la folla vede il volto di un uomo che soffre e grida: “Sta male, fatelo smettere”.