PADOVA - Tra poco riaprono i teatri. Loro hanno già pronto lo spettacolo di dicembre al Gran teatro Geox di Padova, sei date, tutto esaurito. E hanno preparato anche lo spettacolo per il Verdi di Padova. «Ci vorranno un paio di anni, non basterà la sola riapertura, ma non ci deve essere la paura di tornare al teatro».

Intanto, fanno il pieno di visualizzazioni su Youtube, due milioni in un mese, con Zio Ueb, dieci puntate, girate come un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati