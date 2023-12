PADOVA - Capodanno in musica e a teatro oggi e domani a Padova e dintorni con un ricco programma di proposte per tutti i gusti.



LE PROPOSTE DI OGGI

In piazza Insurrezione dopo l’animazione di Radio Company salirà sul palco Francesco Gabbani che accompagnerà con le sue canzoni il pubblico fino al countdown di mezzanotte e proseguirà il suo concerto fino all’una (ingresso libero, navette gratuite per arrivare in centro e piccoli ombrelli ammessi in caso di pioggia).

San Silvestro in chiave lirica al Verdi (ore 20.45) con “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, che chiuderà la stagione 2023, nella brillante versione firmata da Paolo Giani Cei realizzata in coproduzione con il Teatro comunale Mario del Monaco di Treviso. Il maestro Giuliano Carella dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto e I Solisti Veneti, accompagnato dal Coro Lirico Veneto preparato da Giuliano Fracasso e il corpo di ballo di Padova Danza Project. Il cast, di livello internazionale, vede Annalisa Stroppa nei panni di Rosina, Nikolai Zemilianskikh in quelli di Figaro, il factotum della città Dave Monaco nei panni del Conte d’Almaviva, Riccardo Fassi in quelli di Don Basilio e Daniel Giulianini in quelli di Don Bartolo; Daniela Mazzucato interpreterà Berta e William Hernandez sarà Fiorello.

Al Gran Teatro Geox di corso Australia il popolare trio comico Marco e Pippo saluterà il nuovo anno con uno show esilarante sia oggi alle 22.30 con “Il Best di Capodanno. Il primo show dell’anno prossimo” con brindisi di mezzanotte (tutto esaurito) che domani alle 18 con il “Il Best di Capodanno. L’ultimo show dell’anno scorso”. Il gruppo composto da Gaetano Ruocco Guadagno, Filippo Borille e Marco Zuin mescolerà italiano, dialetto veneto, visual comedy, gag, giochi di parole e improvvisazione con i loro personaggi più amati.

Al Teatro Don Bosco dalle 22 andrà in scena il concerto di Capodanno “Padova Meravigliosa: tra luci, colori e melodie” organizzato da I Musici Patavini con l’Orchestra Padova Opera Ensemble e l’Ensemble Fisarmonia Veneto di Treviso diretti da Fabrizio Castania, le soprano Stefania Miotto e Simonetta Baldin e il tenore Enrico Pertile. L’evento è tutto esaurito e prevede un brindisi di mezzanotte; parcheggio interno gratuito fino a capienza massima o nelle vicinanze ma si invitano gli spettatori ad utilizzare mezzi sostenibili e a contattare 347-2200912 per segnalare la presenza di persone con mobilità ridotta e avere un posto in sala.

Al Teatro Pietro d’Abano è in cartellone oggi alle 16 (e tutti i giorni fino al 7 gennaio) lo spettacolo “What a wonderful world per la pace nel mondo” per grandi e piccini con la grande famiglia di Babbo Natale che spazia tra renne danzanti e simpatici folletti impersonati da sei performer e sei ballerini e la partecipazione straordinaria di Dino Colombi e Giosuè Tortorelli nel ruolo di Santha Claus e di Elfo Nataldino; regia di Isabella Biffi (sconto di 50 euro per i residenti di Padova e provincia).

Per chi volesse passare l’ultimo dell’anno facendo movimento sarà aperta fino alle 2 la pista di pattinaggio in Prato della Valle con accompagnamento musicale.



E QUELLE DI DOMANI

Primo dell’anno tra le note anche domani con il tradizionale Concerto di Capodanno alle 17 al Verdi diretto da Leonardo Sini con il soprano Daria Rybak, il tenore Rame Lahaj e il basso Riccardo Fassi: nel programma i celebri valzer di Strauss, le più famose operette di Offenbach e Lehar e il repertorio lirico e cameristico con momenti tratti dalle opere più famose di Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini e Leoncavallo.

All’Auditorium Modigliani alle 16 la Promovies presenta “We wish you a Muffins Christmas”, musical di Capodanno con la regia di Manuel Renga: i quattro Muffins (Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco, Maddalena Luppi e Stefano Colli) si esibiranno nelle melodie dei più celebri brani natalizi e le intramontabili colonne sonore delle fiabe che hanno fatto la storia (intero 10 euro; ridotto 8 euro fino ai 14 anni).

Al PalaBerta di Montegrotto Terme è in programma alle 17 il “Grand Musical Hotel”. Il concierge Michel (Michele Tomatis) raggiungerà i vari piani dell’hotel, trasformandosi velocemente nei protagonisti delle storie musicali più amate, dai grandi classici alle favole tanto amate dai più piccoli; lo spettacolo comprenderà musica, canto, danza, effetti visivi 3D e trasformismo (ingresso gratuito).