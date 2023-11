Padova. «Aiuto, mio marito è violento». Arrivano i carabinieri e il 53enne tenta di colpirli con una padella: arrestato

PADOVA - Minacce e violenze, chiama i carabinieri per chiedere aiuto contro il marito violento. Ieri, 22 novembre, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Padova hanno arrestato un 53enne ucraino per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

La moglie li aveva chiamati perché l'uomo era violento con lei e la minacciava. Quando i carabinieri sono arrivati lo hanno trovato ubriaco. Il 53enne non ne voleva sapere di essere identificato e ha tentato di colpire i militari con una padella: è stato immobilizzato e ammanettato.

L'uomo non ha precedenti ed è regolare sul territorio nazionale. La moglie ha presentato formale querela per maltrattamenti in famiglia.