Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, attacca Salvini: «Dubitare di Filippo Turetta è violenza di Stato»

VIGONOVO - «Ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché "di buona famiglia". Anche questa è violenza, violenza di Stato». Lo scrive in una storia su Instagram la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, commentando il post di Matteo Salvini in cui scrive, riferendosi all'arresto di Turetta in Germania, "se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita".