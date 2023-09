Padova. Dopo 27 anni di abusi decide di separarsi dal marito violento. Lui la minaccia: «Ti uccido»

PADOVA - Marito violento viola il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare: 48enne della provincia di Padova arrestato.

Ancora una storia di maltrattamenti in famiglia. Il 48enne si era sposato 27 anni fa e non era mai stato un buon consorte. Per un nonnulla andava in escandescenze, insultava e picchiava la moglie.

Tutto davanti ai figli che, terrorizzati, si nascondevano in camera. Le urla erano all'ordine del giorno, così come le porte rotte a suon di pugni, i soprammobili scagliati da un lato all'altro della stanza. Lui controllava tutto, prendeva le decisioni, nessuno poteva disobbedire. Pena la sua furia.

Dopo anni vissuti nell'incubo la donna ha deciso di separarsi. E quando lo ha comunicato al marito, lui è andato su tutte le furie, non accettando di essere lasciato, e le ha fatto "una promessa": le ha detto che l'avrebbe uccisa. A quel punto la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri: nel giro di poco è arrivato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e avvicinamento alle parti offese. Ma non è bastato. Il 48enne in più occasioni è tornato dalla moglie per insultarla e minacciarla. Per questo è scattata la custodia cautelare in carcere.