Padova. Picchia la moglie davanti alla figlia e tenta di soffocarla con un sacchetto: marito violento in carcere

PADOVA - Maltrattata, umiliata, picchiata. Ancora una donna vittima di violenza da parte del marito: l'uomo è stato arrestato, è in carcere.

Una volta l'ha picchiata con una scopa, colpo su colpo. Minacce di morte, aggressioni fisiche, violenze psicologiche per la donna erano all'ordine del giorno. Il marito, originario dell'Albania e con diversi precedenti alle spalle, non si faceva problemi a maltrattarla di fronte alla loro figlia piccola. E quando lei ha deciso di separarsi la violenza è cresciuta in maniera esponenziale. Al punto che un giorno lui ha tentato di soffocarla con un sacchetto di plastica.

La donna ha preso la bambina ed è scappata da alcui parenti fuori città.

Il marito le inviava messaggi minatori per convincerla a tornare a casa e lei, spaventata più che mai, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri che hanno attivato il protocollo previsto per i casi di "Codice rosso". Il Gip ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura: i militari dell'Arma lo hanno portato dietro le sbarre.