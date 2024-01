PADOVA - Dopo il trionfale concerto del 2023 con trentamila fans, torna Marco Mengoni allo stadio Euganeo: la popolare star della musica italiana, alla vigilia della prima volta da co-conduttore a Sanremo al fianco di Amadeus, ha annunciato che si esibirà di nuovo nella Città del Santo il 17 luglio 2025. I biglietti sono disponibili con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard da oggi alle 10 fino a giovedì su www.priceless.com/music mentre per gli iscritti a My Live Nation dalle 11 di giovedì si potranno comprare su www.livenation.it; la vendita generale sarà aperta dalle 11 di venerdì su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e i circuiti autorizzati.

«Ho già delle idee - ha raccontato Mengoni, vincitore sul palco dell’Ariston con “L’essenziale” nel 2013 e “Due vite” nel 2023 - che non mancheranno di raccontare quindici anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo». Il tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale di Marco e arriverà dopo due anni segnati da traguardi prestigiosi: 79 dischi di platino, 2,5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live. L’artista ha vinto anche il Nastro D’Argento per la miglior canzone originale “Caro amore lontanissimo”, inedito di Sergio Endrigo. Con “Due vite” Mengoni all’Eurovision Song Contest ha conquistato a maggio il quarto posto e il premio per la miglior composizione; nello stesso mese ha pubblicato “Materia (Prisma)”, l’ultimo tassello della trilogia cinque volte platino iniziato nel 2021 con “Materia (Terra)” e proseguita nel 2022 con “Materia (Pelle)”. “Materia, Le Parole” è diventata anche un’antologia nata da un’idea dell’artista laziale, classe 1988, insieme ai ragazzi della Scuola Holden di Torino con emozionanti racconti, poesie e riflessioni scaturite dall’ascolto.