Marco Mengoni, concerto di Capodanno a Cagliari. «Il costo non è di 1 milione, ma "solo" di 250 mila euro»

Sulle polemiche che hanno riguardato il presunto costo di un milione per il concerto di Marco Mengoni a Cagliari per la notte di Capodanno, arrivano oggi le repliche del Comune. Dopo che l'opposizione di centrosinistra in consiglio comunale aveva sollevato la questione dei costi - «si spenderà circa un milione di euro, una cifra inopportuna in un momento di crisi» - il Comune di Cagliari ha precisato che la cifra di un milione di euro non riguarda il solo show del cantante, ma, in realtà, rappresenta «lo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo».

Lo show di Mengoni, rettifiche sul costo

Secondo l'amministrazione comunale, per il solo spettacolo di Mengoni in realtà l'importo stanziato è di 250mila euro.

L'amministrazione guidata da Paolo Truzzu tramite un comunicato ha inoltre fatto sapere che «ogni spesa sostenuta è stata attentamente valutata e pianificata nel rispetto delle risorse pubbliche e con l'obiettivo di garantire un Capodanno sicuro e coinvolgente per tutti i cittadini». «Il Comune di Cagliari - si legge ancora nella nota - resta impegnato nella trasparenza e nell'informazione corretta dei cittadini ma soprattutto nel proseguire il proprio percorso per rendere più attrattiva e viva la città, attraverso l'organizzazione di appuntamenti che vedono protagonisti i grandi nomi della musica nazionale, con eventi che generano anche ricadute sull'economia turistica, sull'indotto e sull'occupazione».