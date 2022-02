PADOVA - Parola d'ordine, niente repliche. Ai no vax non sarà concesso quello che è successo sabato scorso dove l'aperitivo in piazza delle Erbe si è trasformato in una sorta di manifestazione non autorizzata. Sono volati calci e pugni all'indirizzo dei poliziotti e qualcuno ne ha fatto le spese: un arresto e tre denunciati.

Ieri al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica il prefetto Grassi ha dettato la linea che sarà interpretata dal questore Sbordone sia domani che sabato in due differenti manifestazioni. Una degli studenti e una del Comitato Veneto no green pass.

Ovviamente gli osservati speciali saranno proprio i no pass, giunti ormai alla cinquantesima manifestazione. Saranno guardati a vista sia da agenti in divisa che in borghese a partire dal primo pomeriggio. E se si dirigeranno verso piazza delle Erbe per l'aperitivo è probabile una scorta dinamica e invisibile. Nel caso di problemi interverrà comunque il secondo reparto Celere della Polizia.

All'interno del piano in via di definizione scatteranno alcuni accorgimenti. Ad esempio, se la situazione dovesse scaldarsi, nuove identificazioni. Particolare da non sottovalutare perché il questore rispetto a quelle effettuate la scorsa settimana potrebbe già far scattare alcune denunce che avrebbero così anche un effetto deterrente. Non ci sarà comunque una militarizzazione del Prato che il sabato pomeriggio è un po' il cuore pulsante della città con il mercato. Ma sicuramente le forze dell'ordine assicureranno il diritto dei cittadini di vivere la città e quello dei manifestanti di protestare, sempre nella forma del sit-in, cioè in forma statica. È evidente però che se un drappello dovesse staccarsi, prima delle piazze sarebbe bloccato. Gli agenti inoltre vigileranno anche sui gruppi di ragazzi che potrebbero ritrovarsi in Prato.



BONAVINA

Il Comune resta fermo nell'idea di garantire la quiete ai propri cittadini. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. «Ci sono un paio di manifestazioni fra venerdì e sabato. Prima quella degli studenti e poi quella dei no green pass. Hanno chiesto l'autorizzazione per Prato della Valle e verrà concessa perchè si tratta di un sit-in. Poi vigileremo sugli sviluppi di questo incontro. Mi preme precisare però che in piazza delle Erbe non è successo granché dal punto di vista della sicurezza. Piuttosto c'è stato un grande disagio per la cittadinanza. Ora, va tutto bene finché non si travalica il limite, dunque mi dà molto fastidio che le forze dell'ordine debbano intervenire sulle intemperanze ma siamo pronti a qualsiasi evenienza».

FAZZINI

Getta acqua sul fuoco il leader dei no vax, Cristiano Fazzini. «Abbiamo fatto 50 manifestazioni e non è mai successo nulla, vorrei che si sapesse. Quello che è accaduto sabato scorso poi non ha avuto nulla a che fare con la manifestazione. Era un aperitivo a cui hanno partecipato anche diversi ragazzi e sul quale qualcuno ha travalicato per cui c'è stato un momento di tensione. In ogni caso non andremo nelle piazze. Ci stiamo organizzando per ordinare le pizze da asporto fino alle 20.30. Ospiti? Gianluigi Paragone, Angela Camuso, Marco Mori, Angelo Giorgianni».

I COMMERCIANTI

Per i commercianti del centro qualsiasi azione di disturbo il sabato è vissuta con stizza. Massimiliano Pellizzari è il presidente dell'Acc, associazione commercianti del centro. «Vede, se la motivazione è contro il green pass sono sicuro che i manifestanti troverebbero la simpatia anche di qualche commerciante o esercente, dato che non si può consumare neanche un caffè all'aperto senza. Ma mi chiedo perchè invece di creare un danno economico a chi già sta soffrendo non si propone di fare una manifestazione la domenica o il lunedì mattina. Potrebbe essere un gesto distensivo anche nei confronti dei commercianti. Viceversa andando avanti da agosto in questo modo diventa una provocazione».