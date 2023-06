Montagnana. Malore mentre guarda il marito gareggiare, Maria Laura muore a 48 anni

MONTAGNANA (PADOVA) - Aveva accompagnato il marito ad una competizione sportiva, è morta a 48 anni per un malore fatale a oltre 200 chilometri da casa. È accaduto sabato 3 giugno a Montagnana, dove si stavano svolgendo delle gare di Ocr (Obstacle course race), in cui gli atleti devono superare dei percorsi ad ostacoli per arrivare al traguardo. Davide Tagliabue, iscritto alla gara, e la moglie Maria Laura Paccalari erano partiti da Seregno (Monza) alla volta della città murata e si apprestavano a vivere un weekend all'insegna dello sport e del divertimento.

Maria Laura non doveva gareggiare, ma aveva deciso di accompagnare il compagno per supportarlo.

Durante la competizione, la donna ha accusato un malore, probabilmente a causa di un aneurisma cerebrale, ed è caduta a terra priva di sensi. A soccorrerla è stato il personale medico presente sul luogo dell'evento, che prontamente è intervenuto e ha provato a rianimare la 48enne. Le sue condizioni, però, sono fin da subito apparse gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso da Padova. La donna è morta all'ospedale del capoluogo. Nonostante l'evento luttuoso, le competizioni sportive sono proseguite tra le polemiche di quanti ne avrebbero auspicato la cancellazione.