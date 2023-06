TRIESTE - Arresto cardiocircolatorio in strada a Trieste. Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso dal personale sanitario questa mattina intorno alle 5, in via Bartolomeo D'Alviano, a Trieste, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto.

Una persona lo ha notato a bordo strada privo di sensi e ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica. Attivate le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i sanitari hanno trovato l'uomo in arresto cardiocircolatorio e hanno avviato le manovre salvavita. La è continuata fino all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo. Purtroppo, dopo poco, per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.