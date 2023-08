Campodarsego. Malore mentre guida, si schianta contro un cancello: conducente e passeggera in ospedale

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Incidente stradale oggi, 3 agosto, alle 11 in via Caltana nel comune di Campodarsego. Dalla ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale della Federazione intervenuti sul posto per i rilievi di rito, il conducente di una BMW X5 S.G. di 54 anni residente a Mirano e con a bordo in qualità di passeggera anteriore la moglie C.E. del 1971, nel transitare lungo via Caltana con direzione il centro di Campodarsego, a causa di un malore perdeva il controllo del mezzo e dopo aver divelto completamente il cancello del passo carraio dell'abitazione si è schiantato con la parte anteriore con la recinzione in muratura.

Immediati i soccorsi con l'arrivo sul posto di due ambulanze del Suem 118 che hanno preso in carico i due occupanti dell'auto trasportandoli al pronto soccorso di Camposampiero.

La moglie ha subito alcune contusioni, ma nulla di grave mentre il marito è entrato al pronto soccorso in codice arancione e attualmente è monitorato dai sanitari sia per le contusione sia per accertare le cause del malore.

Alcuni disagi per la viabilità. All'interno dell'abitazione danneggiata non erano presenti i proprietari che contattati dalla polizia locale sono ritornati a casa constando i danni. Per il conducente è stato comunque richiesto l'accertamento di rito per eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.