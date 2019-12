Malore alla guida, scende dalla Polo, chiama aiuto e crolla: muore a 53 anni

SAONARA - Tragedia attorno alle 12 a Saonara: un veneziano 53enne di Mira (A. D. G. le iniziali) ha avuto un malore in auto mentre transitava da viale Veneto, in zona industriale.



La vittima è riuscita a scendere e chiamare aiuto facendosi notare dai passanti, poi è stramazzato al suolo: molto probabilmente ha avuto un malore alla guida della sua Polo. Sul posto il Suem che ha solo potuto constatarne il decesso e i carabinieri per i rilievi di legge.