Scappa dai vigili a 100 km/h con il ciclomotore: aveva rubato una marmitta

LOREGGIA - Sfreccia davanti agli agenti della Polizia locale senza la targa del ciclomotore, ne nasce un inseguimento sul filo dei 100 chilometri orari. E' successo domenica 24 gennaio attorno alle 18, con il conceto rischio che poterssero nascere problemi per l'incolumità dei passanti. L'allarme è scattato in pieno centro paese a Loreggia nel Camposampierese. Gli agenti della Federazione, rimanendo sempre ad un margine di sicurezza, hanno provato a non perdere di vista il centauro. Quest'ultimo, sentendosi braccato, ha gettato a terra un sacco, poi è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Durante la fuga, durata parecchi chilometri, ha rischiato più di una volta di provocare gravi incidenti stradali. Gli agenti hanno recuperato il sacco dove all'interno hanno trovato una marmitta di una moto che probabilmente era stata rubata da poco. Adesso con i filmati della videosorveglianza della zona si tenterà di arrivare all'identità del motociclista. Nel caso fosse rintracciato, rischia una doppia denuncia per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'attività della Locale è in pieno svolgimento, si teme la presenza in zona di un grosso giro di accessori per moto. L'appello ad eventuali derubati è di rivolgersi ai numeri d'emergenza e formalizzare quanto prima regolare denuncia per circoscrivere il raggio d'azione del ladro.