Lite furibonda tra stranieri al parcheggio: danni alla sua auto, si vendica con una testata e stende il rivale

PADOVA - Furibonda lite tra stranieri oggi 16 marzo attorno alle 15 a Padova in piazza De Gasperi, zona tristemente nota per decine di episodi di microcriminalità.

Secondo i primi riscontri raccolti dagli agenti della sezione "Volanti" della Questura, si tratterebbe di un diverbio stradale sfociato in violenza. Un cittadino marocchino avrebbe danneggiato l'auto in sosta di un nigeriano. Quest'ultimo avrebbe assistito alla scena, riempiendo di parole l'autore dell'incidente. Il marocchino ha reagito con una testata che ha messo al tappeto il rivale. L'automobilista nigeriano si è trovato con l'arcata sopraccigliare aperta, con il volto trasformato in una maschera di sangue. Alcuni avventori, rendendosi conto che la situazione poteva ulteriormente degenerare hanno chiamato i numeri d'emergenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dopo aver prestato le prime cure al ferito, l'hanno trasportato in ospedale. Tempestivo anche l'intervento di una volante della Questura che ha identificato i duellanti e denunciato il marocchino per danneggiamento.