PADOVA - Prima notte di bar e ristoranti chiusi come da decreto del premier Conte per contenere l’avanzata del virus, e già un ladro solitario ne ha approfittato per colpire. Un malvivente ha scardinato una finestra del Milk Bar di via Cesare Battisti, tra il listòn e riviera dei Ponti Romani, e si è portato via 700 euro di fondo cassa.



Grande l’amarezza di Sara Cagnin, figlia dei titolari, convinta che le cose da oggi in poi possano solo che peggiorare, anche in centro storico: «Alle 18 è buio e chiude tutto, se non c’è gente in giro i ladri hanno più opportunità di mettere a segno colpi». La scoperta è avvenuta ieri mattina, alle 5 quando il bar-pasticceria ha aperto. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle, guidati dal luogotenente Giancarlo Merli, che hanno subito avviato le indagini per cercare di identificare il malvivente, ben visibile nelle immagini riprese dalla videosorveglianza interna del locale.



L’AMAREZZA

«Il ladro - racconta Sara Cagnin - è riuscito a sfilare il vetro di una finestra. Non l’ha rotto. Fatto sta che è riuscito a entrare e, indisturbato, se n’è andato alla cassa. Prima si è guardato intorno e poi ha preso il cassetto. Si vede bene dalle immagini della nostra telecamera interna, che spero potrà aiutare i carabinieri, che ringrazio molto, a risalire alla sua identità».

La brutta sorpresa l’hanno fatta i primi dipendenti del locale, che sono arrivati alle 5 di mattina di ieri: «Iniziamo a lavorare a quell’ora, chi era arrivato per aprire ha visto che nella notte avevamo avuto “visite”».

BRUTTO PERIODO

«Ci era già capitato di essere vittime dei ladri, nel Natale di tre anni fa abbiamo subìto un furto. Questa è la seconda volta, ma arriva proprio in un gran brutto momento» evidenzia la figlia dei titolari.

Già il mondo della ristorazione è in ginocchio per colpa della pandemia, mancano solo i furti ad aggravare la situazione. «Purtroppo sono convinta che la realtà sia che le cose peggioreranno in questo periodo di “chiusura” - sbotta Sara Cagnin - Il centro dalle 18 è praticamente un deserto, diventa così terra di conquista dei malintenzionati. Episodi come quello che ha colpito noi, secondo me, non potranno che aumentare in questi giorni».

LE INDAGINI

Come si vede nel video della sorveglianza il malvivente, un uomo che sembra giovane e vestito in modo molto sportivo, entra molto tranquillamente guardandosi intorno per poi andare dritto alla cassa, sollevare il tessuto che la copriva e prendere i soldi: le banconote finiscono in tasca, le monetine portate via direttamente con il cassettino. Nessuna fretta, nessuna preoccupazione, solo qualche veloce occhiata in giro e, in meno di un minuto, entra, colpisce e se ne va. I carabinieri hanno già fatto scattare la caccia all’uomo.

