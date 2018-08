Rumori strani: sorprende il ladro in casa di notte, pestata e rapinata

di Eugenio Garzotto

CONSELVE - Svegliata di soprassalto daisi trova di fronte ilhe laal volto con una torcia elettrica e le strappa la catenina d'oro dal collo prima di scappare. Ha vissuto attimi di autentico terrore, la scorsa notte, Giancarla Andolfo, 76enne residente in via Meneghini a Conselve. La donna, che dopo la morte del marito vive da sola, è ora ricoverata all'ospedale di Schiavonia. La prognosi dei medici, per il trauma facciale che ha riportato, è di una ventina di giorni. Le sue condizioni generali non destano eccessiva preoccupazione, ma data l'età avanzata e lo stato di forte choc, è stato deciso di trattenerla per ulteriori accertamenti, anche se come pura e semplice misura precauzionale.