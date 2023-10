«In questa casa non c'è nulla da rubare», i ladri se ne vanno a mani vuote dopo aver svaligiato un'abitazione di oro e orologi per 60mila euro

PADOVA - Si erano resi responsabili in Veneto di una serie di furti (messi a segno o tentati); ma in un caso avevano deciso loro stessi di andersene a mani vuote, perchè nell'appartamento in cui erano penetrati, a Malo (Vicenza), non c'era niente che valesse la pena di essere rubato. È uno dei particolari emersi da un'indagine della squadra mobile di Padova che, seguendo le tracce dei furti - immagini delle telecamere, testimonianze, fiuto investigativo - hanno rintracciato la banda di quattro uomini, di etnia rom, residenti nel Lazio, ritenuta responsabile dei colpì compiuti in regione nel gennaio 2023. L'unico colpo messo a segno con un bottino era stato commesso in una casa a Padova, in Via Alicorno, da dove erano fuggiti con 60mila euro tra valori, monili e orologi.