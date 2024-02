PADOVA - Niente da fare. Nel 2023 l’inflazione in Italia ha viaggiato al 5.9 per cento. E a gennaio con l’aumento dell’0,8 per cento non sta andando per niente bene alle famiglie. Per dire: burro, surgelati e frutti di mare sono saliti del 5 per cento. Anche i trasporti sono aumentati in gennaio del 4,3 per cento. Mentre se guardiamo all’olio d’oliva in un anno è aumentato del 44 per cento. A Padova a pesare di più sul paniere dell’Istat sono però sempre i prodotti alimentari che rispetto a un anno fa costano il 6,5% in più, così come i servizi ricettivi e la ristorazione che hanno visto aumenti del 5,1%.



LA PROGRESSIONE

Ma è la progressione dal 2021 che mette paura perchè l’inflazione ora torna ad alzare la testa mentre le famiglie padovane si stanno ancora leccando le ferite per la stangata subita nel 2022 e nel 2023 a causa di un carovita fuori controllo. Secondo le elaborazioni dell’associazione dei consumatori Adico sui dati Istat, elaborati da Gianluca Codognato nel 2022 un nucleo familiare residente in provincia ha sborsato in media circa 185 euro in più al mese rispetto al 2021, erodendo oltre 2.200 euro nell’arco dell’anno. A parità di spesa nel 2023 si stima che gli extracosti, sempre in confronto al 2021, saranno di circa 360 euro in più al mese anche se, prevedibilmente, per tutelare il potere d’acquisto in molti cambieranno il proprio stile di vita (come già successo nel 2022), riducendo i consumi. Stiamo parlando della spesa generale, dagli alimentari alla casa, dalla sanità alla scuola, dall’abbigliamento ai trasporti.



LE VOCI

Naturalmente le voci più impattanti riguardano l’abitazione e in particolare le bollette (ma non solo), che compongono circa il 40% della spesa mensile. Subito dopo troviamo il carrello della spesa, che riguarda circa il 20% dei costi di una famiglia tipo. E sono proprio questi due i settori che anche nel Padovano hanno registrato l’inflazione più rilevante. Partendo dall’analisi dell’Istat, emerge che a Padova una famiglia tipo ha speso mediamente circa 1.700 euro nel 2021, 1.916 euro nel 2022 e 2.044 euro (stima) nel 2023. Di fatto, vere e proprie stangate soprattutto per i nuclei con redditi da lavoro dipendente che vedono i propri stipendi fermi ormai da anni.

Per l’abitazione si è passati dagli 897 euro mensili del 2021 ai 995 euro del 2022. Nel 2023 di dovrebbero superare i mille euro. La spesa per prodotti alimentari è aumentata da 462 a 474 euro mensili fra il 2021 e il 2022, con un aumento neppure troppo marcato a dimostrazione che molte famiglie hanno ridotto il carrello. Nel 2023 si dovrebbero superare i 520 euro mensili.



I PIÚ COLPITI

Adico ha anche approfondito l’analisi cercando di individuare la tipologia familiare più colpita dall’inflazione. Anche in questo caso l’elaborazione è partita dai dati Istat declinati sul Padovano. Risultato? La coppia di età compresa fra i 35 e i 64 anni, senza figli, ha subito il salasso più rilevante per quanto riguarda la progressione. Nel 2023 siamo oltre i 3mila euro, con un aumento di 623 euro.

Però in termini assoluti le famiglie con figli sono chiamati a sacrifici economici più alti, con costi mensili che superano abbondantemente i 3 mila euro e che difficilmente possono essere affrontati da un nucleo monoreddito. La coppia con tre figli spende 512 euro in più in due anni quella con due figli 489 euro e quella con 1 figlio 516 euro. Sarà anche colpa delle tensioni internazionali ma anche di una certa dose di speculazione, avverte l’associazione.