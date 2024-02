MESTRINO - Nel 2018 il rene donatogli da papà Gianpietro gli aveva permesso di riprendere la sua vita, ma purtroppo negli ultimi mesi un’infezione ha avuto il sopravvento. Si è spento a 44 anni Matteo Guerra, ex consigliere comunale di Mestrino, segretario del circolo locale del Partito Democratico e formatore di grande esperienza nell’associazione della Croce Rossa. Da dicembre era ricoverato a Padova per alcune problematiche legate a un’infezione che non è riuscito a superare.

IL RICORDO

Una morte che colpisce il mo n do del volontariato della Croce Rossa e dell’impegno attivo per i diritti sociali e civili. Guerra era volontario del comitato Croce Rossa di Due Carrare, ma per anni era stato nel comitato di Padova dove seguiva l’area giovani. È stato anche impegnato nella sede centrale di Roma. Ed è stato proprio il presidente nazionale, Rosario Valastro, a tracciare un ricordo de l suo impegno come volontario e della sua dedizione agli altri. «Da molti anni era volontario, formatore di grande competenza, persona rispettosa dei principi fondamentali, sul cui rispetto era esigente con sé e con gli altri – ha scritto Valastro – . A vevamo condiviso varie iniziative, dalla difesa dell’associazione durante il percorso di riforma alle prime innovative esperienze, nel 2011, di finanziamento di iniziative locali a cura del livello nazionale. Non lo sa quasi nessuno, ma fu anche grazie a lui che, con un’azione di advocacy, riuscimmo a inserire nella bozza di decreto di riordino della Cri la frase “Applicando le risoluzioni e le linee guid a , nonché le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani”».

IL CORDOGLIO