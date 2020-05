Bambino di 9 anni in bici investito da un'auto guidata da 90enne

VILLA ESTENSE - Impatto violento tra una bicicletta a un'auto: un bambino di 9 anni è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Padova nel reparto di Pediatria per sospetto danno neurologico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente è accaduto ieri pomeriggio, venerdì 29 maggio, intorno alle 17 a Villa Estense. il bimbo, di origini croate ma residente in paese, era in sella alla sua bici, quando è andato a scontrarsi contro la parte anteriore destra di una Ford Fiesta guidata da un 90enne del posto. Secondo una prima ricostruzione il bambino non avrebbe rispettato la precedenza. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Solesino ed è è stato subito chiamato l'elisoccorso. Ultimo aggiornamento: 10:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA