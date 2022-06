Dimentica il braccio della gru alzato: trancia i cavi dell'alta tensione, abbatte tre pali e ferisce uno scooterista

VEGGIANO (PD) - Poco dopo le 10:00, di mercoledì 15 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pedagni a Veggiano per un camion che transitando per la provinciale con il braccio della gru in posizione più rialzata, ha agganciato i fili di media tensione tranciandoli e spezzando tre pali di supporto: ferito uno scooterista in transito. I pompieri arrivati da Padova, hanno circoscritto la zona fino all’intervento dei tecnici dell’Enel. Il conducente del motociclo è stato assistito dal personale del Suem per essere trasferito in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico della SP 51 su viabilità alternativa; sul posto anche il sindaco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.