Terribile schianto a Stanghella, il 33enne Enrico Bedana muore dopo 5 giorni di agonia in ospedale

SOLESINO (PADOVA) - Quando lunedì mattina 18 settembre Enrico Bedana, 33 anni di Solesino è arrivato in ospedale, si è capito subito che il suo quadro clinico era compromesso. Ieri sera, 22 settembre, nel letto d'ospedale dove era ricoverato è morto senza riprendere mai conoscenza.

Il giorno dello schianto la vittima stava andando a lavorare al volante della sua Volkswagen Polo. Lungo la SS 16 Adriatica, arrivato a Stanghella, si è fermato lungo la carreggiata per entrare nella sua azienda e cominciare l'attività. Da dietro è sopraggiunto un camion che l'ha tamponato. L'auto come un proiettile è schizzata in avanti dove sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia un secondo mezzo pesante. L'impatto è stato devastante. I vigili del fuoco hanno lavorato non poco per liberarlo dalle lamiere e affidarlo ai sanitari. Dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in ospedale, ma alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere. Troppo gravi le lesioni riportate. Sul luogo dell'incidente hanno lavorato non poco i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati curati dai carabinieri. La notizia del decesso ha scosso la comunità di solesino dove il 33enne viveva. Anche il sindaco Elvy Bentani dalle sue pagine social ha trasmesso un messaggio di cordoglio ai familiari dell'ennesima vittima della strada.