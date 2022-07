Si schianta e vola sul tetto dell'auto, motociclista miracolato

NOVENTA PADOVANA - Spettacolare incidente oggi 2 luglio alle 9,40 in via Noventana all'incrocio con via Zocco. Si sono scontrati una Peugeot 2008 condotta da una donna A.B. di 36 anni di Noventa e una Harley-Davidson con in sella M.T. di 39 anni di Mira in provincia di Venezia. Nell'impatto il motociclista è volato sopra il tetto dell'auto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, mentre una pattuglia dei carabinieri ha collaborato con la viabilità. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, con tutte le attenzioni del caso è stato adagiato su una lettiga e trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sarebbero rassicuranti. Sul luogo dello schianto, il secondo in pochi giorni lungo via Noventana, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i due mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tra le cause che hanno portato allo schianto, gli agenti ipotizzano una mancata precedenza.