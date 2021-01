Scontro fra due auto all'incrocio, la Seat cappotta: grave un 63enne, ferito anche il pensionato sulla Panda

PADOVA - Poco prima delle 9 di oggi - 20 gennaio - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Trento incrocio Via Mometto nella frazione di Arsego del comune di San Giorgio delle Pertiche per lo scontro tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda e la Seat Arona rovesciata, collaborando con il personale del SUEM nell’assistenza ai feriti.

Il conducente dell’auto cappottata - un 63enne - è stato stabilizzato ed elitrasporto in ospedale a Padova. Trasferito in ambulanza all’ospedale di Camposampiero perchè meno grave l'uomo - un pensionato 80enne - al volante della Panda. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

