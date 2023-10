MONTAGNANA - Banconote ovunque, perfino dentro i calzini di un passeggero. Le hanno trovate carabinieri e vigili del fuoco in un'auto schiantatasi a gran velocità in via Candiega. A bordo c'erano due giovanissimi fratelli marocchini, rimasti praticamente illesi dopo lo schianto. Alla fine, tutto è andato bene, ma ora i militari indagheranno sull'origine di quei soldi. Era da poco passata la mezzanotte di lunedì e la Volkswagen Golf dei due ragazzi procedeva lungo via Candiega. Traffico ce n'era poco: ormai la gran parte delle persone era rincasata in attesa di cominciare una nuova settimana.

IL BOTTO

Ad un tratto, il conducente - neanche ventenne - ha perso il controllo del mezzo e ha centrato in pieno un palo di forma quadrata. Fatto sta che i due ragazzi sono stati letteralmente miracolati. Il palo ha tagliato e compresso la carrozzeria nella parte anteriore e, per l'impatto, la Golf si è adagiata su un fianco. Ad avere la peggio è stato il passeggero, i cui piedi sono rimasti incastrati tra le lamiere. Il fratello maggiore, invece, stava bene a parte lo shock. Il botto ha destato l'attenzione dei residenti del posto, che sono subito usciti per vedere quanto accaduto. Uno di loro ha contattato i soccorsi e, mentre le ambulanze erano in arrivo, ha aiutato il guidatore ad uscire dall'auto e dato conforto ad entrambi. Nel frattempo, giungevano sul posto i vigili del fuoco di Este, che hanno estratto il passeggero dall'auto affidandolo alle cure del personale sanitario. Il fatto che il giovanissimo fosse rimasto incastrato ha impedito ai pompieri di raddrizzare l'automobile: gli scossoni avrebbero potuto aggravare eventuali ferite. I due fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso di Schiavonia: non sono in pericolo di vita ed entrambi sono stati ricoverati in codice giallo. Le operazioni di ripristino del tratto di strada sono terminate alle 4. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio, ma non è escluso che a determinare la fuoriuscita del mezzo sia stata l'elevata velocità.

Secondo testimonianze, inoltre, il guidatore si sarebbe rifiutato di sottoporsi al controllo alcolemico e antidroga. Resta anche da capire cosa ci facessero tutti quei soldi dentro l'auto di due ragazzi così giovani: le banconote, sparse in tutto l'abitacolo, erano nel vano del cruscotto, in una borsa lato passeggero e, addirittura, nei calzini di uno dei due. Una scena che ha lasciato sbigottiti i presenti. Di questo si occuperanno i carabinieri della compagnia di Este, che procedono per fare piena luce sulla provenienza del denaro.