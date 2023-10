MONTAGNANA - Perde il controllo dell'auto e finisce con le ruote all'aria: due feriti incastrati tra le lamiere. Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo la mezzanotte, per un’auto finita fuori strada e che si è ribaltata in via Candiega, a Montagnana: due le persone ferite.

Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Este che dopo aver messo in sicurezza il mezzo, ha soccorso l’autista e il passeggero bloccati tra le lamiere per affidarli poi alle cure del personale sanitario.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco, dopo aver ripristinato la sicurezza nell’area, è terminato alle 3:30.