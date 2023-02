​Esce di strada nella notte, l'auto finisce rovesciata e semi affondata nel canale. Miracolato, estratto ferito

PIOMBINO DESE - Ennesimo incidente nella notte, risoltosi con esiti non disastrosi, ma il ferito ha rischiato grosso, perché la sua vettura è finita rovesciata in un canale. La notte scorsa, alle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti a in via Ronchi destra nel comune di Piombino Dese per la fuoriuscita di un’auto: una persona ferita. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco e da Castelfranco, hanno messo in sicurezza l’auto finita rovesciata nel canale di scolo, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale.

Il soccorso dei vigili del fuoco. Nel titolo l'auto si vede bene semiaffondata, al ferito poteva andare molto peggio

I carabineri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.