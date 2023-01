San Giorgio delle Pertiche. Auto esce di strada e finisce nel canale. Conducente ferito portato in ospedale

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Un'auto è finita fuori strada e il conducente è stato portato in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera, 28 gennaio, intorno alle 21.40 all'altezza del centro commerciale Le Centurie sulla Statale del Santo a San Giorgio delle Pertiche. Per cause da chiarire l'auto è finita dritta nel canale Tergola.

I vigili del fuoco, accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco e Padova con l'autogru, hanno estratto il conducente che è stato accompagnato in ospedale. Sul posto c'erano i carabinieri che ora capiranno come sia avvenuto l'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 23.