Anguillara. Auto finisce nell'Adige, sommozzatori al lavoro per recuperarla: morto il conducente

ANGUILLARA VENETA - Un'auto è finita nel fiume Adige, il conducente è morto. Questa mattina, 26 gennaio, dalle 9 i sommozzatori di Mestre e i vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, oltre ai nautici di Rovigo, hanno lavorato in via Gorgo per recuperare il mezzo.

Sul posto ci sono anche carabinieri e Suem. Non sono ancora state rese note le generalità del giovane conducente.

+++ Notizia in aggiornamento +++