PADOVA - Incidente ieri nel primo pomeriggio tra corso del Popolo e viale Trieste. Intorno alle 14.30 un autobus ha investito un pedone, un ragazzo di 22 anni, M.A., residente in città, che stava sì attraversando sulle strisce, ma probabilmente con il rosso, secondo i testimoni. Inizialmente le conseguenze, almeno per la vittima, non sono state gravi: l'uomo è stato medicato sul posto e si è recato solo più tardi in pronto soccorso dove le sue condizioni si sono aggravate. Pesanti le ripercussioni sul traffico vista sia l'ora di punta che il punto nevralgico della circolazione cittadina.

Cosa è successo

L'autobus proveniva da viale Codalunga in direzione via Gozzi. Una volta scattato il verde al semaforo che regola il traffico su corso del Popolo, il conducente è partito, ma il ragazzo, forse non accorgendosi che era scattato il rosso per i pedoni o magari distratto dal cellulare, si era ormai lanciato nell'attraversamento. Il bus viaggiava a velocità molto limitata, visto che era appena partito, ma non ha potuto evitare il passante che è stato colpito di striscio. Nessuna ferita visibile, ma sicuramente una botta e un bello spavento, tanto che immediatamente il conducente ha allertato il 118 e la polizia locale, che è intervenuta per i rilievi di rito.

I soccorsi

Sul posto l'ambulanza che però non ha portato subito il ragazzo in ospedale. Il giovane è stato controllato e medicato sul posto. Non essendo grave, la vittima ha deciso di ricorrere alle cure del pronto soccorso solo successivamente e in serata è stato ricoverato. I vigili, intanto, hanno eseguito i rilievi, misurando la frenata e controllando le immagini della videosorveglianza. Ascoltati anche i alcuni testimoni del sinistro. Tutti hanno riferito agli agenti che il bus stava procedendo dopo che era scattato il verde mentre il pedone probabilmente non si era accorto che per lui, invece, era scattato il rosso.

Punto nero

L'incrocio tra corso del Popolo e via Trieste è un "punto nero" della viabilità. Il semaforo, infatti regola non solo la circolazione dei veicoli, ma anche il passaggio dei pedoni sulle strisce. Capita spesso che, per raggiungere velocemente la stazione, i pendolari attraversino anche con il rosso pur di risparmiare alcuni minuti preziosi. Tanto che non è la prima volta che si verifica un incidente come questo, anche con conseguenze più gravi. Tre anni fa, ad esempio, il 30 maggio poco dopo le 8.30, orario di punta, un altro trentenne è stato investito nello stesso incrocio sempre da un bus, ma sul lato nord di corso del Popolo. Anche in quel caso il pedone aveva attraversato senza controllare di avere il verde. Rimase ricoverato per quasi un mese per via dei gravi traumi riportati: aveva sfondato il parabrezza del mezzo. Pure il conducente venne soccorso dal 118 a causa del grave stato di choc causato dal sinistro.