Ponte San Nicolò. Neopatentato ubriaco si schianta in auto contro una casa: patente ritirata

PONTE SAN NICOLÓ (PADOVA) - Incidente stradale nella notte tra il 29 e il 30 agosto in via Norbiato a Ponte San Nicolò. Neopatentato ubriaco, trenta minuti dopo la mezzanotte, si è schiantato contro una casa disabitata mentre viaggiava al volante di una Renault Clio. Sul luogo della segnalazione si sono portati i carabinieri della locale stazione che hanno identificato il conducente in un ragazzo classe 2003. Sottoposto all'alcoltest è risultato positivo con una positività di 1,04 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. É stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente.

L'aggravante di essere neopatentato rischia di fargli perdere il documento di guida fino a due anni.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza l'area. Sul luogo dell'incidente si è portato anche l'assessore ai Lavori Pubblici Enrico Rinuncini per sincerarsi dell'accaduto.