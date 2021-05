PADOVA - Michela Zaggia, moglie di Stelvio Boaretto, lo seguiva in ogni sua avventura. Condivideva con il marito prima di tutto la passione per gli animali, ma anche quella della moto. E anche ieri Michela era sotto al gazebo nei box della squadra, tifando il marito e controllando la sua performance dagli schermi interni. Un bacio prima della partenza, poi via assieme ai meccanici in attesa di poter festeggiare al traguardo. Ma questa volta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati