Frontale nella notte: Panda contro furgone, muore ragazzo di 27 anni

è morto Enrico Zinato, 27 anni, di Arzergrande alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con furgone Peugeot Boxer che trasportava farmaci condotto da T. E., trevigiano, 26 anni, finito nel fossato: è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.



Coinvolta anche una terza auto arrivata subito dopo il primo incidente che ha investito i detriti sull’asfalto, lambendo l’auto già incidentata. Illesi la coppia degli occupanti.

PIOVE DI SACCO - Incidente frontale mortale questa notte, poco dopo le 4, aall'altezza divicolo monte Berico sulla provinciale: