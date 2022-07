PADOVA - Ancora sangue sull'asfalto delle strade padovane. L'ultimo tributo martedì sera a Padova. A perdere la vita, sul cavalcavia Sarpi Dalmazia, una cinquantaduenne, Monica Zini, professione psicologa, che viveva in città all'Arcella, ma era originaria di un Comune della provincia di Vicenza. Il suo scooter si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dall'opposto senso di marcia.

La dinamica: impatto violento

Erano circa le 22,45 di martedì quando la donna in sella al suo scooter stava percorrendo la rampa del cavalcavia provenendo da via Sarpi, arrivata nel punto in cui il Sarpi Dalmazia presenta una leggera curva, da viale Tre Venezie ha trovato sulla sua strada un'automobile, una Mercedes classe A, alla cui guida c'era un padovano di 54 anni, S.N.. Per cause ancora in fase di accertamento, l'automobile e lo scooter sono entrati in collisione. Un impatto terribile e molto violento, la cinquantaduenne è stata sbalzata di sella ed volata ricadendo rovinosamente sull'asfalto e, a causa dei gravi traumi, è deceduta all'istante.

I soccorsi: più nulla da fare

Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e un'auto medica. I sanitari hanno tentato più volte di rianimare la donna, ma ogni tentativo è stato vano e non hanno che potuto constatarne il decesso. Il conducente della Mercedes invece è uscito dallo scontro riportando solo lievi ferite. Sul cavalcavia sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito che hanno anche provveduto a bloccare la circolazione.

Il conducente dell'auto è stato anche, come da prassi, sottoposto all'alcol test. Uno dei due mezzi potrebbe aver invaso la corsia opposta, ma saranno i rilievi effettuati ad accertare la reale dinamica del sinistro. Tutte le ipotesi infatti sono al vaglio della Polizia Locale, una distrazione, un malore o altre cause potrebbero essere all'origine dello sbandamento che ha provocato l'impatto.

Il cavalcavia di via Dalmazia dove è avvenuta la tragedia. Nel titolo, il sorriso di Monica Zini

Stava tornando a casa

Monica Zini molto probabilmente stava rientrando a casa, infatti viveva in via Schumann al civico 8 in zona San Lorenzo. Un'abitazione che aveva acquistato un paio d'anni fa in un piccolo condominio della via. «Aveva acquistato l'appartamento solo un paio d'anni fa, non la conoscevo molto - ha raccontato una vicina - era una persona molto educata e gentile, ma anche molto riservata. La vedevo uscire col suo scooter, non ha instaurato rapporti di amicizia. Quando ci incontravamo ci salutavamo, a volte qualche frase ma nulla più. Una persona molto tranquilla. Lo abbiamo saputo dall'amministratore perché c'era un'assemblea di condominio e ci avvertito della disgrazia. E' un vero dispiacere».

Parole confermate anche da altri vicini che conoscevano la cinquantaduenne di vista, scambiavano un saluto, la vedevano uscire e rientrare sempre in sella al suo scooter. Una persona riservata ma che amava molto la musica ed in particolare il jazz ed la lettura, un'altra vita spezzata sull'asfalto.

Una strage sulle strade

Negli ultimi 18 giorni sono infatti 7 le vittime degli incidenti stradali nel Padovano fra città e provincia, persone che viaggiavano su due ruote. Alberto Moretti sabato 18 giugno, Simone Silvestri venerdì 24 giugno, Nicholas Menato domenica 26 giugno, Elisa Bergamasco e suo padre Alfredo solo 2 giorni dopo il 28. E al triste elenco che ha funestato questo giugno si aggiunge ora Monica Zini.