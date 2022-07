Incidente sul cavalcavia Dalmazia a Padova: donna muore sul colpo

PADOVA - Uno schianto frontale sulla rampa , una donna è morta sul colpo . L'incidente è avvenuto ieri sera, 5 luglio, alle 22.45 lungo la rampa discendente del cavalcavia Dalmazia. Un'auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente e per la conducente del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita Z.M., 52 anni, residente a Padova. Il personale sanitario ha cercato di rianimarla ma tutti i tentativi sono stati vani. Il conducente dell'auto, S.N., 54 anni di Padova è rimasto ferito. Sono in corso le indagini della polizia locale per capire esattamente la dinamica dell'incidente.

