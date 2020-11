Incidente sulla via Postumia: morto uno scooterista padovano

VEDELAGO (TREVISO) - Cade dallo scooter e muore sul colpo: tragedia domenica sera, intorno alle 22, a Fanzolo di Vedelago. La vittima, Filippo Ceccato, di San Giorgio delle Pertiche (Padova).

Schianto sulla Postumia

L'incidente mortale è avvenuto domenica 8 novembre in via Antica Postumia a Fanzolo di Vedelago. L'uomo ha perso il controllo del proprio scooter ed è rovinato a terra all'altezza della rotonda non lontano dall’hotel Antica Postumia.

APPROFONDIMENTI TREVISO Incidente alle 6 di mattina sulla Noalese. Il tir perde le sbarre di...

Incidente sulla Noalese: camionista si schianta e muore Foto TREVISO - Schianto mortale questa mattina sulla via Noalese, non lontano dal centro cittadino e alle porte del mercato ortofrutticolo. Dalle prime informazioni un uomo, del quale non si conosce ancora l'identità, alla guida di un camion, è deceduto per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di oggi, lunedì 9 novembre.

Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA