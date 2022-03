Schianto auto-moto all'incrocio, centauro muore sul colpo, gravissima la passeggera Foto

CITTADELLA - Incidente mortale oggi 26 marzo alle 16,45 a Cittadella. A perdere la vita è stato un motociclista: lo schianto all'incrocio tra via Zucca e via Postumia di Levante e ha visto coinvolti una moto ed un'auto.

Sul posto gli agenti dela Polizia locale quando sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118, per il centauro non c'era più nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo. E' stata invece portata in ospedale in prognosi riservata la donna che sedeva in moto dietro di lui. L'incrocio è stato transennato. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato al tragico impatto. Al momento dell'incidente la visibilità lungo via Postumia di Levante era perfetta e anche l'asfalto non presentava irregolarità.



++ IN AGGIORNAMENTO ++