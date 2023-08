Correzzola. Schianto frontale nella notte: tre feriti trasportati in ospedale

CORREZZOLA (PADOVA) - Grave incidente stradale nella notte tra il 6 e il 7 agosto lungo la Sr 105 all'altezza di via Santa Caterina a Correzzola. Due auto si sono scontrate frontalmente. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Il bilancio è di tre feriti trasportati in ospedale.

A quanto si apprende, una Bmw X3 con a bordo un 25enne di Padova e un 30enne di Campo San Martino, viaggiava in direzione Chioggia.

Nell'atto di sorpassare si è schiantata contro una Bmw X1. Nel tremendo impatto i due mezzi sono andati completamente distrutti. Una delle due auto è finita rovesciata fuori dalla sede stradale. La viabilità ha subito importanti rallentamenti. Come da prassi i conducenti dei due mezzi coinvolti in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'incidente.