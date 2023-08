Doppio incidente sull'A34, autostrada bloccata: quattro feriti, uno è grave

GORIZIA - Traffico bloccato sull'autostrada A34 tra Farra d'Isonzo e Gradisca in direzione Villesse a causa di due incidenti, avvenuti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, che vedono coinvolti in totale quattro veicoli.

I feriti

Quattro persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico.cDopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia, quello di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Per tre persone è stato disposto il trasporto in codice verde all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Per una quarta persona è stato disposto il trasporto in volo dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie.

+++ notizia in aggiornamento +++