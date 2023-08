Camion con sostanza chimica finisce in un fossato tra Codroipo e Sedegliano

UDINE - Soccorso sanitario d'emergenza lungo la regionale 463 tra Codroipo Sedegliano , in provincia di Udine, dove un camion che trasporta sostanza chimica è finito in fossato, con verosimile perdita di materiale (le prime indicazioni parlano di acido cloridrico/soda, ma è da accertare). Non risultano altri mezzi coinvolti e il conducente del tir è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo e a mettersi in sicurezza prima dell'arrivo sul posto dei sanitari, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Udine.