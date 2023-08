Incidente a Fonte. Auto esce di strada autonomamente in via Castellana, feriti i tre passeggeri e il conducente

FONTE (TREVISO) - Auto esce di strada, quattro feriti. La macchina, una Toyota, è uscita autonomamente di strada oggi, 6 agosto, intorno alle 15 in via Castellana a Fonte, per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida un uomo di 65 anni di Castello di Godego. A bordo dell'auto tre passeggeri, un uomo e due donne di 32, 62 e 82 anni, che hanno riportato lesioni di media gravità.

Tutti sono stati portati negli ospedali di Treviso e Castelfranco Veneto. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica del sinistro, stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Asolo e del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del suem.