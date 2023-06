Carmignano di Brenta. Schianto tra auto e camion a rimorchio, ferita la conducente dell'utilitaria

CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - Alle ore 16:10 di oggi, 13 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Europa a Carmignano del Brenta per un incidente tra un’auto e un camion a rimorchio: una persona ferita.

I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto la conducente, che è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.