Non dà la precedenza, piomba sulla Bmw: sei feriti e tre auto distrutte

CAMPOSAMPIERO - Graveieri 16 maggio alle 7,45 aall'incrocio tra via Stroppari e via Cornara. Il bilancio è didi cui due elitrasportati all'ospedale di Padova.. Fortuna ha voluto che nessuno riportasse gravi conseguenze. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, una Peugeot 307 condotta da B.B. di 42 anni di(Venezia) con a bordo la figlia quattordicenne, avrebbe mancato unafinendo frontalmente contro unaguidata da N.Z. di 20 anni diper concludere la corsa in un fossato.Nella foto la Peugeot finita nel fosso dopo l'impatto con la BmwNell'impatto è rimasta coinvolta anche una Fiat 500 guidata da una donna M.V. di 49 anni di Villanova di Camposampiero che si trovavain compagnia delle figlie di 13 e 10 anni. I mezzi sono andati distrutti, con detriti sparsi in un raggio di diverse decine di metri.