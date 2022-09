Scontro tra due auto, tre feriti tra cui una bambina di otto anni

PIOMBINO DESE - Due auto si sono scontrate oggi, 8 settembre, alle 17.30 in via Molinella a Piombino Dese. Il bilancio è di tre feriti, tra cui una bambina di 8 anni. Per cause ora al vaglio della polizia locale della Federazione del Camposampierese intervenuta con due pattuglie, si sono scontrate una Ford Focus condotta da un uomo, S.F. di 64 anni di Treviso, e una Renault Clio con al volante un altro uomo, M.R. di 43 anni residente a Piombino Dese, con a bordo la compagna G.A. di 36 anni e la figlia minore di 8 anni.

A seguito del violento impatto la Clio è finita contro la recinzione di un'abitazione privata e si è capottata. I tre occupanti sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo e sono stati estratti in un secondo momento dai vigili del fuoco. La donna è stata elitrasportata a Padova in prognosi riservata, il papà e la bambina accompagnati al pronto soccorso di Camposampiero.